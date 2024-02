Taranto, circolo frequentato da pregiudicati: sospeso da questore

La Polizia ha sospeso la licenza a un circolo ricreativo nel centro di Taranto. Il provvedimento, firmato dal auestore Massimo Gambino, ha validità per 12 giorni. Le indagini condotte dalla Squadra Amministrativa e dalla Squadra Volante negli ultimi due anni hanno rivelato che il club era frequentato abitualmente da individui con precedenti penali come furti, spaccio di droga, rapine, tentativi di omicidio ed estorsioni. Durante l’ultimo controllo del 12 febbraio scorso, la Polizia ha scoperto e sequestrato numerosi pacchetti di sigarette privi del sigillo di Stato. Al fine di preservare l’ordine e la sicurezza dei cittadini, è stata ritenuta necessaria la temporanea sospensione della licenza per prevenire ulteriori rischi derivanti da questa situazione prolungata.

