Taranto, preside picchiato: genitori ‘Siamo sconvolti e indignati’

I genitori degli studenti dell’istituto comprensivo “Europa-Dante-Basile-Acanfora” di Taranto “sono profondamente sconvolti e indignati dagli atti di aggressione fisica e verbale subiti dal dirigente scolastico, Marco Cesareo, da parte di un genitore – si legge in una nota -. Condanniamo fermamente questi atti di violenza e ci associamo al dirigente, a tutto il personale scolastico, insegnanti e collaboratori della scuola nel condannare energicamente qualsiasi forma di comportamento violento e inaccettabile all’interno dell’ambiente educativo”.

”L’autorità scolastica svolge un ruolo fondamentale nella formazione e nell’educazione dei nostri figli e merita il massimo rispetto da parte di genitori, studenti e comunità nel suo insieme. L’aggressione nei confronti del dirigente scolastico non solo mina l’integrità e il benessere della persona coinvolta, ma getta un’ombra sulla sicurezza e sull’ambiente educativo dell’intera scuola. Chiediamo a tutti i genitori, agli studenti e alla comunità di unirsi a noi nel condannare questo atto riprovevole e di sostenere l’autorità scolastica. Inoltre, esortiamo le autorità competenti a prendere provvedimenti adeguati nel rispetto della legge al fine di garantire la sicurezza e l’ordine all’interno e attorno all’istituto scolastico”, continua la nota.

“L’istruzione è un diritto fondamentale e un valore che va tutelato con impegno e rispetto reciproco. Siamo determinati a garantire un ambiente sicuro e accogliente per l’apprendimento e lo sviluppo dei nostri bambini, e non tollereremo alcun comportamento che minacci tale obiettivo. Chiediamo il sostegno e la comprensione di tutti coloro che fanno parte della nostra comunità scolastica in questo momento difficile, e ci impegniamo a lavorare insieme per superare questa situazione e rafforzare i valori di rispetto, collaborazione e civiltà che sono alla base della nostra missione educativa e ci impegniamo a collaborare attivamente per garantire che atti simili non si ripetano in futuro”, conclude la nota dei genitori degli studenti dell’istituto comprensivo “Europa-Dante-Basile-Acanfora” di Taranto.

