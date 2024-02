Manduria, Galante: ‘Chiediamo scusa ai cittadini per ampliamento discarica’

“Dopo il parere positivo in Conferenza di servizi all’ampliamento della discarica Manduriambiente sento la necessità di chiedere scusa ai cittadini. In una riunione propedeutica all’approvazione del piano rifiuti nel 2021 ci era stato assicurato che la discarica sarebbe stata dismessa una volta esaurita la capacità volumetrica disponibile. Una rassicurazione che avevamo dato ai cittadini, su cui si è fatto un passo indietro senza alcun tipo di confronto preventivo”. Lo dichiara Marco Galante, capogruppo del M5S in Consiglio regionale.

”Con l’ampliamento previsto di 150.000 metri cubi la discarica arriverà a una portata totale di oltre un milione di metri cubi di rifiuti – continua Galante -. Non si è tenuto conto del parere negativo di Comune, Arpa e Asl, Azienda sanitaria che anche nell’ultima audizione ha parlato di situazione ambientale critica. Il Comune di Manduria ha annunciato ricorso al Tar contro il rilascio del Paur per il sopralzo della discarica”.

”Come M5S siamo al fianco dell’amministrazione, come dimostra anche l’interrogazione presentata dal vicepresidente Mario Turco al ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, per conoscere il destino ambientale di Manduria. Parliamo di un territorio già fortemente provato dalla presenza di altri impianti nel raggio di un chilometro e mezzo”, conclude Galante.

