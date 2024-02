Uggiano Montefusco, scomparso un uomo: avviate ricerche

Polizia di Stato e Vigili del Fuoco sono impegnati nelle operazioni di ricerca di un uomo di Uggiano Montefusco (Taranto), del quale non si hanno più notizie da qualche giorno. La persona scomparsa, di cui non sono state fornite ulteriori informazioni, è stata segnalata come indigente e la sua assenza ha destato preoccupazione nella comunità. L’uomo abita in via Chiesa, di fronte alla parrocchia Maria Santissima Assunta.

