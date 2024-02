Taranto, ex Ilva: al via oggi l’ispezione dei commissari sugli impianti

TARANTO – Al via l’ispezione dei commissari e dei tecnici di Ilva in

amministrazione straordinaria sullo stato degli impianti di

Taranto dati in gestione ad Acciaierie d’Italia. A Taranto nel corso della giornata odierna due dei tre commissari di Governo che guidano l’amministrazione straordinaria: Franco

Ardito e Antonio Lupo. Quello di oggi sara’ uno step iniziale.

Per la vastita’ della fabbrica, l’ispezione durera’ infatti piu’

giorni. La proprieta’ andra’ a vedere cosa sta facendo

l’affittuario e come sinora ha gestito gli impianti affidati con

un contratto di affitto. Sebbene la societa’ Acciaierie sia

mista, e’ di fatto il privato che ha in mano le leve del

comando. L’ispezione odierna e’ dettata dai ripetuti allarmi

lanciati dai sindacati che hanno parlato di fabbrica prossima

allo spegnimento, essendo rimasta con un solo altoforno su tre

in marcia, il 4, e di stato degli impianti “disastroso”. La

precedente ispezione avvenne a giugno 2020 dopo una fase di

contrasti iniziali tra Ilva in amministrazione straordinaria e

l’azienda, che allora si chiamava ancora ArcelorMittal Italia,

che ritardo’ di diversi giorni la visita degli ispettori

dichiarando di non essere stata preavvisata. L’ispezione che

parte oggi e’ stata invece chiesta la scorsa settimana ad

Acciaierie dalla proprieta’ degli impiantI.

