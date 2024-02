Taranto, rapina a mano armata: paura in un supermercato

TARANTO – Sono stati vissuti momenti di paura all’interno di un supermercato in Corso Italia, nel centro cittadino di Taranto. Un uomo con una pistola in pugno ha fatto irruzione nell’esercizio commerciale puntando minacciosamente l’arma al volto di uno dei dipendenti, intimando di farsi consegnare il denaro in cassa. In quel momento nel negozio c’erano numerosi clienti che hanno assistito alla scena, non sono mancati gli attimi di tensione. Il rapinatore, che ha agito da solo, è fuggito a piedi facendo perdere le sue tracce, l’ammontare del bottino non è stato ancora quantificato. Sul posto è subito arrivata una pattuglia della Polizia di Stato. Si indaga per individuare l’autore del colpo, al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

