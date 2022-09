TARANTO – Sensibilizzare in maniera concreta al rispetto dell’ambiente e alla valorizzazione della risorsa mare. È l’obiettivo della “Green Marathon”, una passeggiata ecologica, attività di cittadinanza attiva che rientra nelle iniziative collaterali di “Dominate the water – Race Taranto”, circuito nazionale di nuoto di fondo in acque libere ideato e promosso dal campione olimpico e campione del mondo Gregorio Paltrinieri in cui è inserita la tappa di Taranto in programma i prossimi 10 e 11 settembre