Sono 25 i calciatori convocati da Nello Di Costanzo per il debutto di Monopoli. Assenti, per squalifica, La Monica e Ferrara, per infortunio Diaby, che è ancora all’Isokinetic di Bologna per ultimare le terapie al ginocchio destro. Ecco la lista dei convocati:

PORTIERI: Loliva, Russo, Martorel, Caputo.

DIFENSORI: Evangelisti, De Maria, Manetta, Brandi, Granata, Antonini, Vona.

CENTROCAMPISTI: Maiorino, Mastromonaco, Crisci, Mazza, Provenzano, Labriola, D’Egidio, Guida, Romano, Camorani.

ATTACCANTI: Sakoa, Panattoni, Infantino, Tommasini.