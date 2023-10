Taranto: Capuano, ‘Dedicata a Giove, deve rimanere al suo posto’

(Di Lorenzo Ruggieri) Dopo il passo falso contro il Giugliano, il Taranto di Ezio Capuano torna alla vittoria grazie al 2-1 ai danni del Crotone. Queste le dichiarazioni del tecnico rossoblù al termine della sfida: “Avevamo tantissime assenze ma abbiamo disputato un primo tempo sontuoso. Volevamo la vittoria e abbiamo ottenuto tre punti strameritati. Avevamo tantissime assenze ed è inutile rimembrare ciò che ci è capitato. Preparare una partita del genere è stato molto difficile ma ci siamo isolati da tutto e sognavamo questo momento. Nella ripresa ho effettuato cambi coraggiosi ed è stata una squadra capuanesca, con sofferenza e voglia di non subìre gol. Volevamo dedicare questo successo al pubblico, sono loro i veri vincitori della sfida di oggi. Il mio più grande successo è stato riportare 12.000 tifosi allo stadio. Serviva una risposta di gruppo dopo la sconfitta di Giugliano e lo abbiamo fatto, come dimostrano anche le esultanze ai gol. Sono contento anche per Massimo Giove, al quale chiedo di rimanere e credo che alla fine lo farà. Attraverso i tanti investimenti ha dimostrato di essere il primo tifoso di questo club. Sono felice anche per la gente che ama il Taranto, mentre per tutti gli altri ci sono ancora i limoni ad attenderli. Considerando ciò che abbiamo passato, abbiamo compiuto un mezzo miracolo racimolando 11 punti con una partita in meno. Tuttavia, abbiamo raccolto meno di quanto avremmo potuto”.

