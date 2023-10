Crotone: Zauli, ‘Gara equilibrata, condannati da due episodi’

(Di Lorenzo Ruggieri) In uno Iacovone afflitto dall’assenza del pubblico, il Crotone esce sconfitto dalla sfida contro il Taranto. Decisivi i gol di Kanoutè e Cianci. Inutile la rete di Tumminello per i calabresi. Nel post-gara, il tecnico Lamberto Zauli ha dichiarato: “La gara di oggi è stata equilibrata, ho contato solo 2/3 occasioni da parte del Taranto. Siamo stati condizionati da due episodi e i nostri avversari sono stati bravi nel difendersi. Tuttavia, abbiamo avuto delle chances di portarci sul 2-2. Abbiamo subìto l’ennesimo gol su palla inattiva, dobbiamo migliorare su questo fondamentale come sulle seconde palle. Abbiamo faticato a trovare una soluzione alle spizzate di Cianci per Kanoutè e la sconfitta di oggi fa male. Tuttavia, non credo che il Taranto ci abbia messo in difficoltà con il gioco e con il palleggio. Non sono soddisfatto del rendimento della squadra, il campionato è molto difficile ed equilibrato e abbiamo concesso troppi gol ai nostri avversari. Io in bilico? Sono il primo a fare autocritica ma chi fa questo mestiere non è mai sereno”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp