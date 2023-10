Monopoli, Tomei in dubbio: domani la decisione

MONOPOLI – Ore di riflessione in casa Monopoli. Dopo la sconfitta al “Francioni” di Latina, che ha visto i biancoverdi andare sotto di tre reti nel primo tempo, la società starebbe facendo delle serie valutazioni sul futuro dell’allenatore Francesco Tomei, finora ancora a secco di vittorie in questa stagione. Il Monopoli è penultimo in classifica con soli quattro punti, nella giornata di domani il club valuterà se continuare o meno a dar fiducia al tecnico pescarese.

