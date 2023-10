FRANCAVILLA F.NA – In un pomeriggio da dimenticare per la Virtus Francavilla, a causa del ko rimediato alla Nuovarredo Arena (1-5 contro il Sorrento), c’è un capitolo che resterà nella storia del calcio cittadino. A sette minuti dal novantesimo, infatti, ha esordito in prima squadra il giovane classe 2006 Christian Martina: il terzo baby prodotto del settore giovanile biancazzurro, che segue Angelo Vapore (2006) e Alessio Latagliata (2005) debuttanti la scorsa settimana a Torre del Greco.

Ma c’è di più. Martina è un francavillese doc ed è il primo a giocare con la maglia della sua città tra i professionisti. Una giornata che, risultato a parte, diventa indimenticabile sia per il centrocampista (e la sua famiglia), per la Virtus e per il presidente Antonio Magrì, che a fine gara ha commentato: “Era un mio sogno veder esordire un francavillese, sono soddisfatto di questa cosa. Mi spiace se ha esordito in una gara del genere, ma questo è un evento che mi rende orgoglioso”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp