Latina, Di Donato: “Non è modo di vincere, siamo stati superficiali”

LATINA – Il Latina batte il Monopoli pur rischiando, nel finale, una clamorosa rimonta dei pugliesi. Il tecnico pontino Daniele Di Donato sottolinea la propria insoddisfazione per la gestione del secondo tempo: “Sono molto arrabbiato, abbiamo vinto ma non puoi mettere a rischio una partita con tutta questa superficialità. Potevamo fare il quarto gol ma abbiamo addirittura rischiato di pareggiare, non va bene. Abbiamo già lasciato tanti punti per strada, questo doveva servirci da lezione. È tutto negli atteggiamenti. Do un voto 4 al secondo tempo dei ragazzi. Resta comunque una vittoria importante, ma dobbiamo restare concentrati fino al novantesimo. Possiamo giocarcela fino alla fine”.

