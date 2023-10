Gravina, Catalano: “Mancati di rispetto, ci mancano tre rigori”

GRAVINA – Sconfitta di misura per il Gravina, battuto al “Vicino” dal Casarano. Il tecnico murgiano Raimondo Catalano, ai nostri microfoni, elogia i suoi ma critica pesantemente l’operato arbitrale: “In questo modo non viene rispettato il nostro lavoro. Le immagini parlano chiaro, faccio i complimenti al Casarano ma ci mancano tre rigori. Non uno, ma ben tre. Anche sul loro gol probabilmente c’è un fallo ai danni di Coppola, ci è stato anche annullato un gol. Sono molto deluso ma allo stesso tempo sono contento della prestazione. Un’ulteriore sconfitta fa male ai tifosi e alla dirigenza ma noi andiamo avanti a testa alta, stiamo dando tutto e sono convinto che giocando così faremo diversi punti. Non dobbiamo farci condizionare dai risultati negativi contro squadre costruite per obiettivi diversi dai nostri, dobbiamo portare avanti le nostre idee e continuare ad impegnarci”.

