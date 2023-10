Monopoli, Tomei: “Mi prendo le responsabilità. Esonero? Sto dando il massimo”

LATINA – Il Monopoli è in piena crisi di risultati, lo conferma il brutto k.o. incassato contro il Latina. Il tecnico Francesco Tomei non si nasconde: “Sono il responsabile di questa crisi e mi prendo ciò che arriva dai tifosi, i ragazzi hanno dato tutto. Abbiamo avuto anche un calo nervoso con i gol subiti, alla fine potevamo anche pareggiare. In questo momento c’è poco da parlare e tanto da lavorare. Rischio esonero? Io do sempre il massimo, faccio quel che posso, poi verranno fatte delle valutazioni. Con il presidente non c’è nessun problema. Ci portiamo queste difficoltà dall’inizio, oggi nel riscaldamento abbiamo perso Fazio, ieri Hamlili in rifinitura, ora dobbiamo archiviare e andare avanti”.

Tante situazioni sfruttate male, una condizione mentale poco brillante: “Abbiamo il difetto di non concretizzare, e questa cosa ci condiziona. Siamo bravi a creare ma se non finalizziamo i problemi restano. Nei primi dieci minuti abbiamo avuto delle situazioni che dovevamo sfruttare meglio. Nella ripresa non abbiamo fatto tanto ma la reazione nervosa c’è stata. In occasione dei tre gol non siamo stati reattivi, è stato un aspetto mentale”.

