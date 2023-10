Casarano, Laterza: “I ragazzi sono stati attenti, dovevamo chiuderla”

GRAVINA – Vince a domicilio il Casarano, abile a battere di misura il Gravina al “Vicino”. Queste le parole del tecnico rossoblù Giuseppe Laterza ai nostri microfoni: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Siamo stati bravi a non fargli mai giocare palla scoperta in avanti. Faccio i complimenti ai ragazzi per la gara, anche perché avevamo qualche problema. De Luca non si è allenato tutta la settimana e ha fatto una grande gara di sacrificio e carattere. L’unico rammarico è quello di non essere riusciti a chiuderla”.

Seconda vittoria consecutiva per i salentini, pronti a rincorrere le zone alte della classifica: “Ci dà fiducia e consapevolezza. Nelle prime gare abbiamo perso qualche punto anche per colpa nostra. Ora ci serve continuità. Tutti devono dare quel qualcosa in più che serve in questa fase della stagione”.

Laterza è soddisfatto dell’atteggiamento, serve un po’ più di cinismo: “Ho visto attenzione e concentrazione e sono soddisfatto del modo di stare in campo, i ragazzi hanno letto bene la gara. Dobbiamo avere più carattere quando abbiamo palla noi. Dobbiamo chiudere le gare, oggi abbiamo preso un palo, due occasioni con Perez e Gambino e il rigore sbagliato, però quello che conta è crearle queste occasioni, ora dobbiamo lavorare per concretizzarle”.

