Matera-Barletta 0-1, Ginestra: “Prestazione di carattere”

MATERA – A Matera vince il Barletta. Il gol di Rizzo vale il primo successo stagionale lontano dal Puttilli, con i biancorossi che salgono a quota 10 punti. A fine partita, la gioia del tecnico Ciro Ginestra per tre punti sudati dopo una partita combattuta.

«Abbiamo lavorato su un atteggiamento diverso e la squadra ha risposto presente non solo contro il Bitonto, ma anche in una trasferta così complicata – dice il mister campano – gran merito ai ragazzi per il primo tempo in cui hanno concretizzato la supremazia territoriale. La sofferenza del secondo tempo ci può stare, avevamo di fronte una grande squadra».

Il gol di Rizzo certifica la bontà del 4-3-3 e delle variazioni tattiche. Ginestra sottolinea il lavoro del terzino e di tutti i suoi compagni: «Il lavoro di questi giorni sta pagando, stiamo raccogliendo i frutti ma questo non può farci dormire sugli allori. Domenica arriva la Gelbison e dobbiamo farci trovare pronti».

Sull’infortunio di Schelotto e sugli episodi arbitrali contestati dal collega Panarelli: «Schelotto si è stirato nel riscaldamento, nei prossimi giorni valuteremo la situazione con lo staff medico. Panarelli fa bene ad evidenziare la prestazione dei suoi nella ripresa, ma Cipolletta andava espulso nel primo tempo».

