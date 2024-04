Amati, ‘Schillaci sblocchi 85 milioni per nuovo ospedale Monopoli’

Fabiano Amati, commissario e consigliere regionale di Azione in Puglia, lancia un appello a Orazio Schillaci, ministro della Salute, affinché firmi subito il decreto per l’utilizzo dei circa 85 milioni di euro per arredare e attrezzare il nuovo ospedale di Monopoli-Fasano.

”Non vorrei che, terminata la struttura il prossimo 5 giugno, si scateni un altro festival di ritardi per gli arredi e le attrezzature. L’importanza di quella struttura ospedaliera non è nemmeno da sottolineare, perciò chiamo tutti, compresi i parlamentari nazionali, a fare il necessario – dichiara Amati sottolineando che “il nuovo ospedale Monopoli-Fasano sarà completato e consegnato, com’è noto, il 5 giugno prossimo. Una data significativa, ma raggiunta con l’accumulo di notevoli ritardi, addebitabili all’impresa appaltatrice, “Partecipazione Italia” del gruppo Webuild, e a determinazioni infondate e abnormi del Collegio consultivo tecnico”.

”Si rende necessaria, pertanto, una grandissima attenzione alle gare per arredi e attrezzature, che non potranno essere aggiudicate se non si rendessero disponibili le risorse. Che ammontano a 80,275 milioni di finanziamento statale, da sommarsi a 4,255 milioni di cofinanziamento regionale, per un totale di 84,500 milioni di euro. Lo stato della procedura ha già scontato il parere favorevole del nucleo ministeriale degli investimenti, ora si attende il decreto del ministro e l’atto successivo di assegnazione”.

