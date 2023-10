Matera, Panarelli: ‘Ci manca un po’ di esperienza ma sarebbe stato più giusto il pareggio’

“Ci manca un po’ di malizia, faccia errori banali. Mi dispiace perché nel complesso abbiamo disputato una buona partita mancando diverse occasioni da rete. Sicuramente il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Anche in dieci abbiamo fatto la gara ma ci è mancata cattiveria negli ultimi sedici metri. Peccato davvero, soprattutto per questo pubblico che ci ha sostenuto. Infantino? È entrato molto bene, sará prezioso per il nostro campionato”. Così Gigi Panarelli, allenatore del Matera al termine della gara persa con il Barletta.

