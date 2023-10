FRANCAVILLA F.NA – Enzo Maiuri, tecnico del Sorrento, ha commentato così la vittoria per 5-1 contro la Virtus Francavilla alla Nuovarredo Arena: “Sono molto contento della partita che abbiamo giocato perché siamo venuti qui con l’intento di vincere e abbiamo dimostrato da subito questi concetti, contro una buona squadra. Abbiamo fatto la partita giusta, con spessore, però questo deve farci capire che abbiamo tutti i numeri necessari per fare un buon campionato ma con umiltà e senza presunzione. Ringrazio il presidente Magrì per essersi complimentato per la nostra prova. Ora stiamo raccogliendo i punti, ma le prestazioni ci sono sempre state. Questo è un campo difficile, c’era un bel pubblico: faccio i complimenti alla gente di Francavilla, un tifo caloroso e passionale. E poi c’è un impianto bellissimo: io ricordo quello vecchio, questo l’avevo visto in televisione. Complimenti per l’evoluzione di questa macchina Francavilla, che si sta consolidando nel professionismo”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp