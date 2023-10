Virtus Francavilla, Magrì: “C’è da mettere un punto e andare avanti”

FRANCAVILLA F.NA – Antonio Magrì, presidente della Virtus Francavilla, ha commentato così la sconfitta interna per 5-1 con il Sorrento: “Ripartiamo dall’abbraccio dei tifosi, l’unica cosa da salvare oggi è la Curva, che ha sempre sostenuto la squadra, applaudendola alla fine. Ho visto grande maturità. Spiace per la pesante sconfitta, non ricordo in casa di queste proporzioni. C’è da mettere un punto e andare avanti, spero sia stata la classica partita sbagliata, dove va tutto male. Vanno fatti i complimenti al Sorrento, sono venuti qui con un atteggiamento aggressivo, ha vinto meritatamente. Noi, forse, non abbiamo gestito bene la settimana: c’era troppo entusiasmo, convinzione e presunzione. Bisogna essere bravi a gestire i momenti positivi e quelli negativi, non dobbiamo esaltarci o abbatterci”.

Ha esordito il francavillese Martina, classe 2006, prodotto del settore giovanile: “Era un mio sogno veder esordire un francavillese, sono soddisfatto di questa cosa. Mi spiace se ha esordito in una gara del genere, ma sono soddisfatto di questa cosa”.

