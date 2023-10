Monopoli, pomeriggio amaro al “Francioni”: il Latina vince 3-2

LATINA – Pomeriggio da dimenticare per il Monopoli, al “Francioni” il Latina vince 3-2 indirizzando la gara già nella prima mezzora. Crisi di risultati per i biancoverdi, a metà ottobre ancora a secco di vittorie. Gabbiano in controllo della sfida fino al 20’, tanto da rendersi pericoloso al quarto d’ora con la giocata di Borello e il seguente tentativo alto di D’Agostino. È soltanto un’illusione. Il Latina sale in cattedra e stende i biancoverdi con un triplice colpo in rapida successione. Al 23’ Di Livio parte, fa tutto da solo, brucia Cargnelutti, giunge al cross e Mastroianni da rapinatore d’area di rigore sorprende tutti e trafigge Perina per l’1-0. È il preludio a ciò che deve ancora avvenire. Cinque minuti dopo, siamo al 28’, Del Sole dalla destra si accentra, carica il mancino e trova l’angolino per il raddoppio, un gioiello che non lascia scampo al portiere biancoverde, incolpevole anche al 35’: Cittadino conquista un buon calcio piazzato e con una pennellata fa 3-0. Due reti di pregevole fattura che tagliano le gambe alla squadra di Tomei, troppo lenta e prevedibile in fase di costruzione. Il copione non cambia nella ripresa, al 50’ Del Sole cerca Mastroianni che non arriva di un soffio alla zampata vincente. Nerazzurri in pieno controllo, il Monopoli si fa avanti al 75’ con Fornasier che insacca ma in posizione irregolare. 76’, pericolosissimo Fabrizi, Perina gli nega la gioia del poker. I pugliesi danno segnali di vita all’85’: Peschetola subisce fallo in area e Starita, dal dischetto, spiazza Cardinali. Il numero 7 biancoverde è l’unico a crederci, al 91’ controlla la sfera in area, vince un rimpallo e realizza un gran gol che provoca ansia ai laziali, chiamati a restare sul pezzo fino al fischio finale. A conquistare l’intera posta in palio è il Latina, per Tomei si tratta della quarta sconfitta in otto gare di campionato.

IL TABELLINO

Latina (3-5-2): Cardinali; Di Renzo, Rocchi, Cortinovis; Del Sole (13’st. Ercolano), Di Livio (41’st. Polletta), Cittadino (26’st. Biagi), Paganini, Crecco; Fella (26’st. Jallow), Mastroianni (13’st. Fabrizi). All. Di Donato.

Monopoli (4-2-3-1): Perina; Viteritti (1’st. Cristallo), Fornasier, Cargnelutti, Ferrini; Iaccarino (1’st. Riccardi), Vassallo; Borello, Starita, D’Agostino (32’st. Peschetola); Santaniello (1’st. De Santis). All. Tomei.

Arbitro: De Angeli di Milano.

Marcatori: 23’pt. Mastroianni (L), 28’pt. Del Sole (L), 35’st. Cittadino (L), 40’st. Starita rig. (M), 46’st. Starita (M).

Note: ammoniti: Iaccarino (M), De Santis (M), Borello (M), Cristallo (M), Fornasier (M), Di Renzo (M), Rocchi (L), Ercolano (L).

Angoli: 4-1

