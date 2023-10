Nel deserto dello Iacovone, il Taranto piega il Crotone

Nel deserto dello Iacovone, il Taranto batte il Crotone conquistando la sua terza vittoria stagionale. Match deciso nella prima frazione, che i rossoblu chiudono con un doppio vantaggio: Kanoute (33’) e Cianci (42’). Nella ripresa, il Crotone va all’assalto, ma riesce solo a dimezzare lo svantaggio con Tumminello (81’).

🟥🟦 90’+1’ Ammonito 🟨 Capone per comportamento non regolamentare.

⏱️ 90’ Cinque minuti di recupero.

🟥🟦 88’ Papaserio vede libero Fiorani in area, ma il centrocampista del Taranto, tutto solo davanti a Dini, non trova la battuta vincente.

🔴🔵 83’ SOSTITUZIONE 🔄 Ultimo cambio anche per il Crotone: Bove rileva Leo.

🟥🟦 83’ SOSTITUZIONE 🔄 Ultimi due cambi per il Taranto: Zonta e Romano lasciano il posto a Papaserio e Capone.

🔴🔵 81’ Ammonito 🟨 Tumminello per comportamento non regolamentare.

🔴🔵 81’ GOL DEL CROTONE: ⚽️ Tumminello! Sull’angolo di Giron, l’attaccante pitagorico gira di testa anticipando Riggio.

🔴🔵 79’ Destro di Giannotti all’interno dell’area, murato da Riggio in area.

🟥🟦 76’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, fuori Cianci dentro Fiorani.

🔴🔵 70’ SOSTITUZIONE 🔄 quarto cambio per il Crotone: Cantisani prende il posto di Rojas.

🟥🟦 69’ SOSTITUZIONE 🔄 Doppio cambio nel Taranto: Ferrara e Bifulco per Panico e Kanoute.

🔴🔵 66’ Su azione d’angolo, incomprensione tra Vannucchi e Antonini, per poco non camminano la frittata.

🔴🔵 65’ Colpo di testa di Tumminello al centro dell’area, troppo debole per impensierire Vannucchi.

🟥🟦 62’ Ammonito 🟨 Calvano per gioco falloso.

🔴🔵 57‘ Ammonito 🟨 Tribuzzi per gioco falloso.

🔴🔵 55’ È sempre Tribuzzi il più pericoloso dei suoi: diagonale di destro, Vannucchi evita il peggio deviando in angolo.

🔴🔵 48’ Destro di Giannotti dalla lunga distanza, altissimo.

🔴🔵 46’ SOSTITUZIONE 🔄 Doppio cambio per il Crotone: Zauli lascia negli spogliatoi Gigliotti e D’Ursi per Tumminello e Giannotti. Si passa al 352.

⏱️ 46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱️ 45’+3’ Si chiude la prima frazione. Taranto meritatamente in vantaggio grazie alle reti dei suoi attaccanti: Kanoute al 33’, Cianci al 42’. Pericoloso il Crotone in avvio di gara con l’incrocio dei pali colpito da Tribuzzi al 13’.

⏱️ 45’ Sono 3 i minuti di recupero.

🟥🟦 42’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Cianci! Punizione di Zonta sulla destra per De Santis, assist di testa per Cianci, che tutto solo batte Dini, sempre di testa.

🔴🔵 38’ Ancora Tribuzzi dal limite, destro accompagnato in angolo da Vannucchi.

🟥🟦 33‘ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Kanoute! Lancio in profondità per l’ex Avellino, che tutto solo davanti a Dini lo fulmina con un destro. Terza rete in campionato per l’attaccante rossoblu.

🟥🟦 30’ Punizione di Romano dalla sinistra, parabola insidiosa che Dini allontana con i pugni.

🔴🔵 29’ Ammonito 🟨 D’Ursi per gioco falloso.

🔴🔵 17’ SOSTITUZIONE 🔄 Cambio forzato per il Crotone: fuori D’Errico, fermato da un problema muscolare, al suo posto il cileno Rojas.

🔴🔵 13’ Crotone a un passo dal vantaggio: dal limite, Tribuzzi centra in pieno l’incrocio dei pali.

🟥🟦 7’ Sul corner, colpo di testa di Calvano, impreciso.

🟥🟦 6’ Il primo squillo del match è di Romano: velenoso destro dalla distanza, che Dini mette in angolo con qualche difficoltà.

⏱️ 1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

🟥🟦 TARANTO-🔴🔵 CROTONE 2-1

⚽️ RETI: 33’ Kanoute (T), 42’ Cianci (T), 81’ Tumminello (C)

🟥🟦 TARANTO 352: Vannucchi; Riggio, Antonini, De Santis; Mastromonaco, Zonta (83’ Papaserio), Calvano, Romano (83’ Capone), Panico (69’ Ferrara); Cianci (76’ Fiorani), Kanoute (69’ Bifulco). Panchina: Loliva, Di Serio, Enrici, Kondaj, Heinz, Hysaj. All. Capuano.

🔴🔵 CROTONE 433: Dini; Leo (83’ Bove), Loiacono, Gigliotti (46’ Tumminello), Giron; Petriccione, Vitali, D’Ursi (46’ Giannotti); D’Errico (17’ Rojas, 70’ Cantisani), Tribuzzi, Gomez. Panchina: Lucano, D’Alterio, Felippe, Crialese, Di Stefano, Bruzzaniti, Jurcec, Vuthaj, Spaltro, Pannitteri. All. Zauli.

🔵 ARBITRO: Michele Delrio di Reggio Emilia. Assistenti: Amedeo Fine di Reggio Emilia e Franco Iacovacci di Latina. IV: Gianluca Grasso di Ariano Irpino.

🟨 AMMONITI: D’Ursi, Tribuzzi, Tumminello (C); Calvano, Capone (T).

📌 NOTE: Recuperi 3’/. Angoli 5-9

