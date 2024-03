TARANTO – Arresti domiciliari per la donna che nel pomeriggio di venerdì scorso, a Taranto, ha investito un uomo con la propria automobile in pieno centro, nelle vicinanze di un bar tra via Mazzini e via Monfalcone.

La donna, una tarantina di 46 anni, subito dopo l’impatto si era allontanata dal luogo dell’incidente insieme alla figlia, seduta nella vettura: l’investito, subito soccorso dai sanitari, se l’è cavata con ferite guaribili in venti giorni.

La 46enne si è poi costituita presso la caserma dei Carabinieri di viale Virgilio, dove è arrivata assieme al suo legale. Fermata per tentato omicidio, è stata posta ai domiciliari in attesa di essere interrogata dal Gip.

Gli inquirenti non escluderebbero un movente passionale, per una presunta relazione che in passato sarebbe intercorsa tra il malcapitato passante e la donna a bordo dell’auto.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author