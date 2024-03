Taranto, smantellata centrale della droga: due arresti

I Carabinieri di Taranto, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Puglia e dell’unità cinofila del Nucleo di Modugno, hanno arrestato due uomini di 54 e 33 anni, residenti nel quartiere Paolo VI, per traffico di droga.

Si è scoperto che un individuo, munito di telecomando, avvisava i venditori al primo piano di un edificio della presenza delle forze dell’ordine. Gli acquirenti venivano fatti entrare tramite un meccanismo controllato a distanza e, una volta all’interno, dovevano superare una serie di porte automatiche prima di raggiungere i presunti spacciatori.

Durante la perquisizione sono stati trovati 300 grammi di hashish, già suddivisi in dosi, oltre a strumenti per il confezionamento e il peso della droga. Gli arrestati sono stati portati in carcere in attesa del giudizio. I due cani che sorvegliavano il tetto sono stati presi in carico dal servizio veterinario dell’A.S.L. per cure e assistenza.

