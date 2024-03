TORRICELLA – Tragedia della strada nella notte tra sabato e domenica in provincia di Taranto. In seguito ad un incidente mortale, ha perso la.vita un ragazzo di 30 anni, Luigi Chetta residente a Torricella, era alla guida di una Fiat Idea, quando per cause da accertare sarebbe finito fuori strada andando a schiantarsi contro un muro. Violento l’impatto che purtroppo non ha lasciato scampo al giovane, l’incidente si è verificato poco dopo le due della scorsa notte sulla strada provinciale 129 al km.2. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Manduria, una pattuglia dei Carabinieri e i sanitari del 118.

