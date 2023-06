Sversamento di rifiuti, rischio per gli ulivi ultracentenari di Andria

ANDRIA – Sversamenti di rifiuti tra gli ulivi ultracentenari dell’agro di Andria. È l’ennesima scoperta nelle campagne del comune federiciano, falcidiate dall’abbandono di materiali di scarto nonostante il regolare funzionamento della raccolta differenziata in città.

La segnalazione giunge dal Comitato Liberi Agricoltori Andriesi, che ancora una volta si trovano a dover evidenziare un tale senso di incuria nei confronti delle campagne del territorio: «Se andiamo avanti così i nostri ulivi saranno immersi nei rifiuti e pare ciò non importi a nessuno». Queste le parole utilizzate nel comunicato, sottolineando anche la presenza di un’isola ecologica in città in cui poter smaltire nel pieno rispetto dell’ambiente rifiuti di ogni genere.

Le quantità abbandonate anche a ridosso del ciglio stradale rappresentano un danno ingente per gli agricoltori, che adesso chiedono un massiccio controllo anche da parte delle forze dell’ordine in zone lontane dal centro abitato. Con il comparto agricolo che manifesta la necessità e l’urgenza di curare i terreni, la richiesta è quella di una pulizia in tempi brevi delle aree interessate.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp