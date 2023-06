Danni agricoltura, Comune di Barletta chiede stato di calamità

BARLETTA – L’amministrazione comunale di Barletta chiede alla Regione Puglia l’attribuzione dello stato di calamità per i danni subiti dal comparto agricolo nel corso delle ultime settimane. Dopo le sollecitazioni dei consiglieri Michele Maffione e Giuseppe Dibenedetto, il sindaco Cosimo Cannito e il vicesindaco Giuseppe Dileo hanno inviato una richiesta formale all’assessore regionale all’agricoltura Donato Pentassuglia, per sottolineare le condizioni in cui versa il settore in città.

Numerosi i vitivinicoltori di Barletta in difficoltà, dopo le piogge persistenti che hanno caratterizzato gran parte del mese di maggio e alcuni giorni di inizio giugno. Le colture di uva e vino da tavola sono state intaccate dalla peronospora, malattia crittogamica causata dal patogeno Plasmopara viticola. La portata e soprattutto la costanza delle precipitazioni, inoltre, ha impedito di poter avviare una serie di trattamenti fitosanitari, rallentando di fatto lo sviluppo del lavoro di un anno intero. Il rischio, concreto secondo i dati raccolti dall’amministrazione comunale, è che il comparto agricolo non possa contare su una quantità sufficiente di raccolto. «Invitiamo gli organi tecnici regionali – si legge nella richiesta del Comune di Barletta – ad effettuare un sopralluogo nelle zone agricole colpite in queste settimane, in modo da quantificare l’entità dei danni e riconoscere il dovuto sostegno agli agricoltori».

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp