Squinzano (LE) – Durante l’ultimo Consiglio Comunale, tenutosi martedì 26 settembre, è stata presa una decisione che segnerà un significativo passo in avanti per la Marina di Casalabate. È stata, infatti, approvata la modifica del “Piano Triennale delle Opere Pubbliche” anticipando di fatto l’inizio dei lavori previsti originariamente per il 2024, per due progetti di rilevanza eccezionale.

Uno di questi progetti è il “CIS-BRINDISI-LECCE-COSTA ADRIATICA” che è stato candidato dalla Commissione Prefettizia il 21 febbraio 2022. Questo ambizioso progetto mira a riqualificare il tratto di costa marina di Casalabate, attraverso il ripristino del cordone dunario, la protezione delle dune e il restauro vegetazionale.

Questa iniziativa contribuirà in modo significativo alla valorizzazione del paesaggio naturale e alla conservazione degli ecosistemi fragili che lo caratterizzano.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp