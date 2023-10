Lecce, ritrovato spiaggiato in zona Le Cesine un misterioso animale

Lecce – E’ stato ritrovato spiaggiato in zona Le Cesine, al confine dei territori comunali di Lecce e Vernole, un misterioso animale. La carcassa, in stato di decomposizione, non chiarisce dalle immagini di quale specie si tratti; dubbi persistono se si tratta di animale marino o di terra. Questa seconda ipotesi sembra la più accreditata, come la possibilità che lo sfortunato animale, sia stato gettato in mare da qualche nave perchè malato.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp