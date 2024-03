Il tema della sicurezza durante le imminenti festività pasquali è stato al centro della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutasi oggi in Prefettura. La riunione è stata presieduta dal Prefetto Luca Rotondi e ha visto la partecipazione del Presidente della Provincia Stefano Minerva, del Sindaco del Comune di Lecce Carlo Salvemini e dei vertici provinciali delle Forze di Polizia.

Durante l’incontro, si è concordato l’importanza di una pianificazione attenta dei servizi di sicurezza, mantenendo un livello di attenzione elevato per individuare ogni possibile fattore di rischio, considerando la situazione di crisi internazionale attuale.

Si è deciso di intensificare i controlli sul territorio, soprattutto nelle aree sensibili e nelle zone ad alta affluenza di persone, coinvolgendo al massimo tutte le forze di polizia territoriali, compresa la Polizia Ferroviaria e la Polizia Stradale in base alle rispettive competenze. Inoltre, si è sottolineata l’importanza di prevenire la concorrenza sleale causata da fenomeni di abusivismo commerciale.

È stato chiesto all’Amministrazione provinciale di sensibilizzare i Sindaci affinché incrementino le sinergie tra le Polizie Locali e le Forze dell’Ordine a livello territoriale, in modo che ogni segnale sospetto possa essere condiviso per un’efficace azione di prevenzione.

Il Prefetto, al termine dell’incontro, ha ringraziato tutti i presenti per l’azione sinergica messa in atto anche quest’anno, mostrando una piena condivisione degli obiettivi a servizio della comunità salentina.

La sicurezza durante le festività pasquali è un aspetto di grande importanza per garantire un clima sereno e tranquillo a residenti e visitatori. Grazie alla collaborazione tra le istituzioni e le forze dell’ordine, si lavorerà per prevenire eventuali situazioni di rischio e garantire una pasqua sicura per tutti.

