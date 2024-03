Consorzio di bonifica, Ferraro nuovo commissario

BARI – La Giunta regionale ha nominato Francesco Ferraro nuovo commissario straordinario del Consorzio Unico di Bonifica Centro Sud Puglia. Ferraro, che subentra ad Alfredo Borzillo, è dal 2020 direttore generale dell’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (Arif), ente per il quale ha rivestito, inoltre, il ruolo di sub commissario nel 2019.

