Roma – Contenuti, sempre piu ricchi e competizioni sempre più aspre. È questo il quadro del mercato Tv che emerge

dalla Relazione annuale per i “70 anni della TV, e 40 anni di Auditel”. Rottamati

milioni di apparecchi con tubo catodico, oggi, l’Italia è popolata da ben 120

milioni di schermi digitali, di cui oltre 97 milioni connessi. La Tv locale gioca un ruolo fondamentale così come i Jic unico strumento che può certificare con

precisione le reali preferenze dei consumatori. La Tv italiana dunque, cambia e cresce grazie anche

all’adozione precoce e alla rapida diffusione del digitale terrestre e l’alta

definizione, contribuendo alla modernizzazione del

Paese. Ma è un mercato che porta con sé anche rischi. Ha bisogno di regole certe che valgano per tutti. Nel mercato globale dello

streaming operano 27 diverse piattaforme e in questo capitolo rientra l’intelligenza artificiale ricorda, la Vicepresidente della Camera, Anna Ascani. Non va solo regolata, va anche usata dai soggetti pubblici e dai soggetti privati, come Auditel

