BARI – Un falso allarme bomba è scattato oggi pomeriggio a Bari e più precisamente nella facoltà di Giurisprudenza in piazza Cesare Battisti. In un pomeriggio tranquillo in cui si stavano tenendo le sedute di laurea alcune persone sono state evacuate perché sarebbe scattato l’allarme dal seminterrato della struttura, un suono prolungato che ha spaventato soprattutto gli studenti presenti in biblioteca che hanno dovuto abbandonare i loro effetti personali per poi recuperarli in un secondo momento.

Senza creare troppo allarmismo la gestione della situazione è stata affidata agli agenti della polizia locale di Bari che hanno transennato via Crisanzio per continuare le verifiche ed evitare che si affacciassero i curiosi Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Le sedute di laurea che erano in corso sono state trasferite nel palazzo di via Suppa. Per fortuna solo un po’ di spavento, ma la situazione è subito apparsa sotto controllo.

