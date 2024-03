Brindisi, auto in fiamme alle porte di Tuturano

Auto in fiamme sulla stada provinciale che collega Brindisi alla frazione di Tuturano. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio. Coinvolta una Opel Astra che è andata a fuoco mentre era in marcia. Gli occupanti, marito e moglie, sono riusciti a lasciare autonomamente l’abitacolo. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco che ha proceduto allo spegnimento delle fiamme prima di mettere in sicurezza l’area in cui si è verificato il fatto. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi e gli accertamenti di rito.

