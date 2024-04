Democrazia Cristiana, Copertino commissario per provincia di Bari

D’intesa con il Segretario Nazionale, Totò Cuffaro, Giovanni Copertino è stato nominato commissario della Democrazia Cristiana per la provincia di Bari.

Il neo commissario provinciale, già presidente della Regione Puglia, assessore regionale all’agricoltura nonché presidente della Provincia di Bari e sindaco di Monopoli, dovrà promuovere ogni opportuna iniziativa politica e organizzativa per incrementare le adesioni al partito, nonché la presenza nelle attività nazionali e istituzionali, coordinando ogni azione propedeutica, anche quelle pre-elettorali, contribuendo nel contempo allo sviluppo del progetto politico della Democrazia Cristiana.

La nomina rientra nel programma di riorganizzazione del partito a livello regionale, con l’obiettivo di potenziare le strutture territoriali. Giovanni Copertino dovrà individuare i commissari del partito a livello comunale e nominare la dirigenza della provincia di Bari in sintonia con la segreteria regionale.

“E’ nostra convinzione, apprezzando la statura morale e politica di Giovanni Copertino e anche il suo prestigio personale acquisito in tanti anni di impegno istituzionale ai massimi livelli regionali, che il lavoro che si accinge a svolgere darà forza e lustro, non solo al Partito, ma anche all’intera comunità pugliese”, si legge in una nota.

