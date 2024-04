Autofficina abusiva a Grottaglie: sequestrate attrezzature e rifiuti pericolosi

Durante controlli volti a contrastare lo smaltimento illegale di rifiuti pericolosi e monitorare le attività di autoriparazione non autorizzate, la Polizia Stradale di Taranto ha scoperto che un locale nella zona di Grottaglie fungeva da autofficina/carrozzeria del tutto abusiva.

All’interno, oltre all’attrezzatura per l’officina meccanica, sono stati trovati numerosi rifiuti pericolosi, alcuni semplicemente ammassati sul pavimento o in contenitori improvvisati. In particolare, oli esausti erano conservati in recipienti in plastica non conformi e privi di etichette identificative.

È stata riscontrata anche l’assenza totale di dispositivi per prevenire e gestire eventuali perdite di liquidi motori o altri fluidi, così come la presenza di batterie esauste disperse in diversi punti del locale, senza alcuna precauzione per evitare sversamenti di acido.

Come risultato di questo controllo, l’autofficina abusiva, insieme alle attrezzature e agli strumenti utilizzati, è stata sequestrata e sigillata. Il titolare dell’attività è stato denunciato in stato di libertà, con l’accusa di esercizio abusivo di attività di autoriparazione e gestione illecita di rifiuti speciali. Le sanzioni amministrative ammontano a circa 5mila euro.

