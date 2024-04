Taranto, vertenza Asl: Maiorano ‘No rimpalli di responsabilità’

“La vertenza sindacale che vede fronteggiarsi in particolare la FIALS e la Direzione dell’ASL di Taranto, a leggere l’ultima corrispondenza intercorsa nei giorni scorsi, appare a un punto morto. A fronte di una serie di legittime richieste, che attraverso il riconoscimento dei diritti dei lavoratori, ma soprattutto in funzione del necessario incremento di unità lavorative, rappresenta al contempo un importante elemento di garanzia dei servizi per i cittadini, l’Asl risponde scaricando le responsabilità sulla Regione, da cui si dice attenda il piano assunzionale integrativo. Punto per punto il riscontro a tutte le richieste sindacali è fatto di rimpalli di responsabilità e nessun reale impegno per la soluzione di uno stato di cose che sta determinando da tempo il collasso dei servizi sanitari. Pur comprendendo le difficoltà che il presidente della Regione sta affrontando per le tante vicende giudiziarie che riguardano la sua maggioranza, che hanno determinato di fatto una crisi politica, la salute dei cittadini e i diritti dei lavoratori non possono attendere. L’Asl, nell’ambito dei suoi autonomi poteri, proponga soluzioni e non irricevibili giustificazioni”. Così in una nota l’onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia.

