Non sono stati trovati agenti altamente patogeni a potenziale uso bioterroristico. Non sono trovati né antrace, né esplosivo e neppure sostanze radioattive. È quanto ha fatto sapere Antonio Fasanella, direttore generale dell’istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata, dove oggi sono stati compiuti i primi esami sul materiale liquido contenuto nei flaconi trovati ieri mattina in una piccola valigia lasciata in stazione a Trani. La borsa e alcuni biglietti che annunciavano la presenza di ordigni biologici in alcune scuole della città, e in prossimità dei binari, hanno fatto scattare le misure di sicurezza: gli istituti scolastici sono rimasti chiusi per alcune ore mentre la circolazione ferroviaria è stata sospesa per dieci ore. Gli accertamenti proseguiranno anche domani per verificare la possibile presenza degli agenti batterici più attenzionati come armi batteriologiche.

