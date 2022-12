Condividi su...

CERIGNOLA – Per Leo Colucci, allenatore della Juve Stabia, quella contro il Cerignola non sarà soltanto una partita, ma un vero e proprio ritorno alle origini. Un legame profondo quello che lega il tecnico alla città ofantina, sia da un punto di vista calcistico che umano. Leo Colucci, cerignolano doc, ha infatti vestito la maglia gialloblù prima di approdare in piazze professionistiche che hanno reso prestigiosa la sua carriera. Una crescita però soprattutto umana, un umile ragazzino che desiderava soltanto palleggiare sul prato del “Monterisi”, quello stesso prato che lunedì sera lo accoglierà per la prima volta da avversario. È Rosario Mastroserio, “vecchia gloria” del Cerignola degli anni ’80, a volerci raccontare gli albori di una delle storie calcistiche più celebri del territorio.