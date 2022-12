Condividi su...

BARLETTA – Il Barletta torna in campo per l’ultimo match in trasferta prima di Natale e lo fa nello scontro diretto di domenica pomeriggio a Nardò. I biancorossi, reduci dal pareggio casalingo contro il Matera, andranno al Giovanni Paolo II dopo che i salentini hanno perso l’imbattibilità in campionato sul campo del Brindisi.

Contro il Matera, Andrea Petta (foto Massimo Corcella) ha sfiorato la rete del possibile 3-1 ad inizio ripresa, prima del calo del Barletta e del pareggio lucano. Il difensore biancorosso mantiene alta la concentrazione in vista di una sfida che può dire tanto prima della sosta.

Dopo il Nardò ci sarà il Fasano in casa, altra sfida ad alta quota per il Barletta. Farina, però, continua a fare il conto alla rovescia verso la salvezza, supportato anche dal suo spogliatoio.