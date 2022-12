Nuoto: Mondiali Melbourne, Pilato in finale 50 rana

Condividi su...

Linkedin email

Ai mondiali di nuoto di Melbourne, Benedetta Pilato conquista la finale dei 50 rana, in programma domani, domenica 18 dicembre. La tarantina ha faticato, ma è riuscita a strappare il pass con il quarto tempo, 29″42. Nella stessa gara, Meilutyte è tornata quella di qualche anno fa: una prestazione perfetta con un 28”37 che è servito per riprendersi il primato mondiale che apparteneva ad Alia Atkinson. Secondo posto per Lilly King con 28″86, terza la sudafricana Van Niekerk con 29″27. Queste le finaliste dei 50 rana donne: Meilutyte, King, Van Niekerk, Tang, Clark, Pilato, Elendt, Kivirinta.