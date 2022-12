Danucci: ‘Con la Cavese servirà il miglior Brindisi’

Condividi su...

Linkedin email

“La Cavese è una squadra importante, completa in tutti i reparti e con ottimi calciatori. È la capolista. Servirà il miglior Brindisi per affrontare una partita così difficile, come tutte quelle del girone H del resto. Ci presenteremo con personalità e la presenza dei nostri tifosi sarà uno stimolo in più. Ci sono sempre stati vicino e ora stanno anche apprezzando l’ottimo spirito del gruppo. Affronteremo la partita cercando di essere noi stessi e di imporre il nostro gioco”. È il pensiero di Ciro Danucci, tecnico del Brindisi, alla vigilia del big match del “Simonetta Lamberti” con la capolista Cavese.