Condividi su...

Linkedin email

AGROPOLI – Il Monopoli si sblocca, ne fa cinque alla Gelbison in trasferta e rientra momentaneamente in zona playoff. Pinto, De Santis, Manzari, Viteritti e Starita stendono i cilentani e regalano qualche giorno di serenità alla formazione biancoverde. In cronaca: Pancaro perde anche Piarulli nel riscaldamento. Drudi va a fare il braccetto a sinistra, Manzari il centrocampista e Pinto l’esterno di sinistra. Proprio Pinto sblocca il risultato dopo 10 minuti del primo tempo: corner di Viteritti, la palla arriva fuori area all’ex Catania che scaglia un rasoterra all’angolino dove D’Agostino non può arrivare. Lo stesso Pinto sfiora il raddoppio un minuto più tardi: cross di Starita e conclusione al volo del due biancoverde che termina di poco fuori. Passaggio a vuoto del Monopoli a metà primo tempo. Drudi ferma in maniera irregolare Sane al limite dell’area; viene assegnato un calcio di punizione che De Sena calcia imparabilmente alle spalle di Vettorel. Occasionissima Gelbison al minuto 31: De Sena si inserisce sulla sinistra, entra in area e mette un pallone in mezzo su cui non arriva nessuno. Scampato il pericolo il Monopoli ripassa sugli sviluppi di un corner: colpo di testa di De Santis, D’Agostino non è perfetto nell’intervento e vede il pallone terminare alle sue spalle. Il Monopoli ha l’occasione per il tris poco più tardi, sempre sugli sviluppi di un angolo: prima Bizzotto e poi Manzari vengono fermati dal palo, poi Starita mette in rete ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Il tris arriva al 3’ della ripresa: Rolando tocca per Manzari che con il sinistro batte ancora una volta d’Agostino. Rolando sfiora il poker al 57’: D’Agostino questa volta però è bravo a disinnescare in angolo. Un minuto più tardi, però, il Monopoli passa ancora: azione che si sviluppa dalla sinistra: traversone di Starita che arriva dall’altro lato e tap in facile facile di Viteritti per il 4-1. Il pokerissimo lo cala Starita al termine di un’azione personale. 5-1, gioco partita e incontro Monopoli, che venerdì chiuderà l’anno a Taranto. Sarà ancora situazione di emergenza per Pancaro, che perderà probabilmente anche Bizzotto e Pinto. Provarci, però, è quantomeno d’obbligo.