Settimana fitta di appuntamenti per l’Atletica Conversano che negli ultimi giorni ha preso parte a ben tre eventi podistici. Domenica scorsa gli atleti gialloneri hanno rappresentato la neonata società conversanese alla dodicesima edizione del Trofeo Grotte di Castellana e alla terza edizione de “La Coratina EcoTrail”.

Nella città delle Grotte si sono presentati ai nastri di partenza della gara Ronni Benigno, Mario Daniele e Tony Savino i quali hanno brillantemente affrontato i dieci chilometri previsti partendo dalla Villa Comunale Tacconi, passando per centro storico, largo Porta Grande e piazza Garibaldi, e percorrendo un lungo tratto per le vie rurali del paese. Benigno è stato il primo giallonero a tagliare il traguardo, seguito da Savino e Daniele, il quale si è classificato secondo nella categoria SM75. Stesso piazzamento ottenuto da Cosimo Sperti a “La Coratina EcoTrail”, gara di diciassette chilometri con dislivello positivo di 435 metri esclusivamente sterrato di media difficoltà. Insieme a Sperti era a Corato anche Laura Mangini che ha invece partecipato, con buonissimi risultati, alla camminata sportiva non competitiva di sei chilometri.

Giovedì, invece, si è tenuta la Castiglione Eco Run organizzata dall’Avis in Corsa Conversano. All’evento hanno preso parte Mario Daniele, Savio Gentile, Rino Lorusso, Angelo Nardomarino e Cosimo Sperti abili nel portare a termine con grinta e tenacia i quasi undici chilometri previsti dal percorso. Nardomarino, Lorusso e Gentile sono stati i primi tre gialloneri a concludere la gara, mentre Sperti e Daniele hanno gareggiato l’uno a fianco all’altro conquistando rispettivamente il secondo ed il terzo posto della categoria SM75.

Domenica, intanto, è in programma a Turi la ventiduesima edizione della “Quattro Passi nella Storia”, seconda tappa del trofeo provinciale “Terra di Bari”, mentre mercoledì 1 maggio è in calendario la quinta edizione della CorriModugno. Per l’Atletica Conversano, dunque, un’altra settimana intensa tra sport, divertimento ed aggregazione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author