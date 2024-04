Taranto, agente brutalmente aggredito in carcere: vertebre fratturate

Un agente della Polizia Penitenziaria è stato brutalmente aggredito nel carcere di Taranto da un detenuto. Il poliziotto è stato attaccato alle spalle e colpito con pugni e calci alla schiena mentre si trovava nella cella di un detenuto. L’agente ha riportato gravi lesioni e una frattura alle vertebre che renderà necessario l’utilizzo di un busto per una trentina di giorni. È stato immediatamente trasportato all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto per ricevere le cure necessarie. La Polizia Penitenziaria ha avviato un’indagine per fare luce sull’accaduto.

