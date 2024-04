Una donna è finita in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale “Antonio Perrino” di Brindisi a causa delle ferite riportate in seguito a un investimento verificatosi nel tardo pomeriggio di venerdì 26 aprile, in via Appia a Brindisi presso lo svincolo con via Verona. L’anziana donna sarebbe stata colpita da una Fiat Punto che nell’impatto ha visto staccarsi lo specchietto laterale della vettura. La donna caduta dopo l’impatto avrebbe perso molto sangue. Sul posto oltre a un’ambulanza del 118 anche una pattuglia della Polizia locale di Brindisi. Al vaglio i fotogrammi di alcune telecamere installate nella zona.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts