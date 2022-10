Catanzaro passeggia al ‘Degli Ulivi’, notte fonda Fidelis Andria

Il Catanzaro passeggia al ‘Degli Ulivi’, è notte fonda per la Fidelis Andria: finisce 0-4 in favore dei calabresi. Decidono Vandeputte, con una doppietta, Iemmello e Biasci. Contestazione per il presidente Aldo Rosselli nel pomeriggio andriese.

CRONACA – Sceglie il 3-5-2- mister Cudini che si affida alla coppia Bolsius-Orfei, dall’altra parte risponde con lo stesso modulo Vivarini che sceglie Iemmello e Biasci come terminali offensivi. Dopo quattro minuti però sono i padroni di casa ad andare vicini al gol: Bolsius si inventa una giocata sulla linea di fondo e poi calcia, ma colpisce il legno. La reazione del Catanzaro è al decimo con Iemmello che al centro non trova nessuno. L’Andria nel primo quarto d’ora è vivo e va vicino al gol su punizione: torre l centro dell’are di rigore m Candellori non ci arriva. Al 30’ inizia il Catanzaro show: Iemmello inventa per Vandeputte che davanti a Zamarion non sbaglia: è 0-1. Dopo un minuto può subito raddoppiare la squadra di Vivarini: Ghion sbaglia davanti a Zamarion, poi Iemmello non riesce nel tap-in e ancora Zamarion sulla conclusione di Scognamillo. Ancora Catanzaro al minuto 38’ quando l’estremo difensore pugliese esce male e Vandeputte a botta sicura trova sulla linea Dalmazzi. Ma il raddoppio è vicino e Iemmello non sbaglia davanti alla porta: Vandeputte ricambia il favore e l’ex attaccante del Foggia fa 0-2. In chiusura di primo tempo arriva anche il tris su un altro errore di Zamarion: Biasci raccoglie una palla vagante in area e fa lo 0-3.

SECONDO TEMPO – Nella seconda frazione prova a scuotere i suoi Cudini mettendo dentro Sipos e Djibril ma la sostanza no ncambia. Due occasioni in apertura di secondo tempo: Arrigoni su calcio di punizione al 59’, ma Fulignati risponde presente. Un minuto più tardi è Fabbriani che con una grande conclusione da fuori va vicinissimo all’1-3. Secondo tempo di melina per il Catanzaro che al minuto 74’ si concede anche il poker: il solito Vandeputte fa 0-4. Troppo Catanzaro per la Fidelis. Alla fine è fischi contestazione per la squadra di Cudini che rimane in fondo alla classifica a tre punti. E la prossima settimana c’è la difficilissima gara a Pescara.

FIDELIS ANDRIA- CATANZARO 0-4

RETI: 30’ Vandeputte, 39′ Iemmello, 42’ Biasci, 78’ Vandeputte

FIDELIS ANDRIA 4312: Zamarion; Fabriani, Milillo, Dalmazzi, Delvino (71’ Mariani); Hadziosmanovic, Arrigoni (82’ Zenelaj), Candellori; Urso (46’ Sipos); Orfei (46’ Djibril), Bolsius (82’ Pavone). Panchina: Savini, Graziano, Pinelli, Mercurio, Ciotti, Alba, Tulli, Paolini. All. Cudini.

CATANZARO 352: Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Vandeputte, Sounas (67’ Bombagi), Ghion, Verna (67’ Pontisso), Tentardini (86’ Katseris); Biasci, (46’ Curcio) Iemmello (80’mCianci). Panchina: Sala, Chilà, Welbeck, Fazio, Gatti, Mulè, Cinelli. All. Vivarini.

ARBITRO: Mario Saia di Palermo. Assistenti: Andrea Nasti di Napoli e Giacomo Monaco di Termoli. IV: Dario Madonia di Palermo.

AMMONITI: Brighenti, Scognamillo, Biasci, Iemmello (C); Arrigoni, Delvino (FA)