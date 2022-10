Serie C Girone C: Juve Stabia-Picerno 1-0

CASTELLAMMARE DI STABIA – Ancora una sconfitta, ancora un boccone amaro per il Picerno di mister Longo che torna a casa senza punti dalla trasferta di Castellammare di Stabia: al Menti finisce 1-0 a favore dei padroni di casa che salgono a quota 13 in classifica e spediscono i lucani, ancora fermi a 5, sempre più nelle retrovie della stessa. Longo opta per il 4-3-3 gettando nella mischia Golfo ed Esposito ai lati di Reginaldo in avanti, Colucci risponde con il tridente Silipo, Pandoli, Ricci. In cronaca. La partenza è tutta di marca stabiese: al minuto 2 Pandolfi calcia da posizione defilata e impegna severamente Crespi che respinge in angolo; sugli sviluppi del corner è Maggioni a saltare più in alto di tutti e a colpire un clamoroso palo a Crespi battuto. Scampato il pericolo, i rossoblù escono la testa: lo fanno al minuto 9 con un bel cross da sinistra per l’accorrente De Cristofaro che colpisce a botta sicura con la testa ma si lascia neutralizzare da Barosi. La prima frazione di lì in avanti resta godibile, ma non ci sono altri sussulti. Si arriva così alla ripresa che si apre con un colpo di testa debole di Bentivegna da ottima posizione al minuto 48: blocca senza problemi Crespi. Trascorrono sette minuti e a provarci, dall’altra parte del campo, è Garcia il cui destro esaurisce la sua corsa di poco alto sopra la traversa. La partita scorre via all’insegna dell’equilibrio, ma tra il minuto 66 e il minuto 67 esplode all’improvviso: gran giocata di Gerbo con la suola e conclusione dal limite che costringe Crespi agli straordinari, è calcio d’angolo; sugli sviluppi dello stesso la difesa ospite allontana ma il pallone finisce sul piede di Mignanelli che non ci pensa su due volte e pesca il jolly con una rasoiata potente e precisa. E’ il gol del vantaggio campano, quello che di fatto decide l’incontro. La squadra di Longo prova la reazione con una conclusione di Diop al minuto 78 e un’altra di Gerardi nel primo di recupero, ma in entrambi i casi è attento Barosi. Termina così, dopo cinque minuti di recupero. Festa Stabia, notte fonda Picerno che ora per il riscatto dovrà attendere il prossimo weekend, quando al Curcio arriverà il Potenza.