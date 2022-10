Seconda sconfitta consecutiva in trasferta per la Virtus Francavilla, che cade con il Giugliano sul neutro di Avellino. I campani hanno chiuso la pratica nel primo tempo con il doppio vantaggio firmato da Gladestony e Nocciolini. Nella ripresa, la squadra di Calabro la provato a riaprire il match, ma oltre a un legno colpito da Patierno non è riuscirà ad andare.

CRONACA: Giugliano in vantaggio al 28’: un tiro a giro di Ghisolfi finisce sul palo, nella mischia che ne deriva in area e tap-in vincente di Gladestony. Raddoppio al 44’: palla in mezzo di Salvemini, colpo di testa preciso di Manuel Nocciolini che batte Avella. Nel secondo tempo, al 50′, occasionissima per la Virtus: discesa di Carella sulla sinistra, palla al centro per Ekuban che cicca clamorosamente l’impatto. Giugliano a un passo dal tris con una staffilata di Salvemini che si stampa sul palo. La Virtus reagisce, ma il colpo di testa di Patierno centra il legno.

GIUGLIANO-VIRTUS FRANCAVILLA 2-0

RETI: 28’ Gladestony (G), 44’ Nocciolini (G).

GIUGLIANO 352: Sassi; Biasiol, Zullo, Poziello C.; Rondinella (64’ Iglio), Gladestony, Felippe (83’ Ceparano), Ghisolfi, Oyewale (56’ Gomez); Nocciolini (46’ Piovaccari), Salvemini (83’ Kyeremateng). Panchina: Viscovo, Rob Coprean, Berman, D’Alessio, Rizzo, R. Poziello, Scanagatta, De Francesco, Di Dio. All. Di Napoli.

VIRTUS FRANCAVILLA 352: Avella; Idda, Miceli, Caporale; Pierno (69’ Cisco), Giorno (64’ Macca), Risolo, Cardoselli (46’ Carella), Solcia (46’ Ekuban); Murilo (80’ Maiorino), Patierno. Panchina: Milli, Romagnoli, Perez, Mastropietro, Ejesi, Enyan, Minelli. All. Calabro.

ARBITRO: Eugenio Scarpa di Collegno. Assistenti: Davide Conti di Seregno e Stefano Franco di Padova. IV: Marco Marchioni di Rieti.